Прокуратура Египта рассмотрит дело о махинациях президента КАФ с телетрансляциями

Дело подозреваемого в коррупции главы КАФ и старшего вице-президента ФИФА Иссы Хаяту передано в генеральную прокуратуру Египта, сообщает Kingfut. Функционер подозревается в махинациях при продаже прав на трансляции футбольных матчей.

Отмечается, что Хаяту воспользовался своим положением и нарушил закон о конкуренции в Египте, продав все трансляции компании Lagardere Sport и не дав другим компаниям претендовать на показ игр. Контракт с Lagardere Sport на показ футбольных матчей был подписан в июне 2015 года и рассчитан на период с 2017 по 2028 год. Ранее Хаяту предоставлял компании те же права с 2008 по 2016 год. Эти права не ограничиваются только показом футбольных матчей по телевидению, но и включали в себя интернет-трансляции на всю территорию Африки.

Теперь КАФ придется изменить распространение прав на трансляции и поделить его между различными компаниями, чтобы обеспечить конкуренцию на континенте.