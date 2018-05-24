При РФС создадут попечительский совет

Юрист РФС Денис Рогачев отметил, что при организации будет создан попечительский совет. Однако сроки его создания пока не уточняются.

– Попечительский и наблюдательный советы упомянуты в федеральном законе о спорте для общероссийских спортивных федераций, – говорит Рогачев. – Эта поправка в законе о спорте была сделана на основании поручения Президента Российской Федерации, который на одном из советов при Президенте по спорту дал поручение создать максимально возможное количество общероссийских спортивных федераций, наблюдательный и попечительский советы с представителями бизнес сообщества, государственных чиновников и так далее, которые могут помогать развитию этого вида спорта.

В апреле текущего года мы получили соответствующее письмо из минспорта с просьбой включить в устав положение о попечительском или наблюдательном совете. Соответственно, подготовили эти поправки. Смысл и функция попечительских советов примерно одинаковая во всех федерациях: это попытка собрать высокопоставленных и влиятельных друзей этого вида спорта, которые готовы помогать в поисках денег на целевые проекты. Согласитесь, очередь на то, чтобы финансово помочь детскому футболу, не получая в ответ минут рекламного времени в трансляциях или рекламные щиты, не стоит. Поэтому стоит вопрос взаимодействия с государственными органами федерального масштаба с бизнес-структурами, которые не обязательно владеют какими-то клубами в РФПЛ, с людьми, которые просто любят футбол. Задача этого органа будет состоять в том, чтобы собрать людей, которые смогут формулировать рекомендации для того, чтобы футбол в стране развивался, и смогут своими действиями за пределами работы попечительского совета осуществлять помощь по всем направлениям развития футбола через РФС.

– Кто войдет в состав совета?

– Как только примут поправку в устав, мы обсудим на исполкоме кандидатуру председателя, возможный состав и так далее. Замечу также, что руководителем попечительского совета может быть любой член исполкома, президент РФС или генеральный директор. Это как решит исполком. Хотелось бы, чтобы руководитель этого органа имел достаточный авторитет для того, чтобы консолидировать тех людей, которые могут оказать значимое влияние на развитие футбола. Согласитесь, что исполком в силу своего численного ограничения не может включить в себя всех значимых людей, инвесторов футбола или тех, кто является, например, высокопоставленными болельщиками. Как раз эта своеобразная площадка создана для обсуждения текущих проблем и выработки стратегических вещей, которые могут влиять на политику РФС и помочь найти те финансовые ресурсы, которые позволят решать проблемы.

– Когда эти поправки будут приняты?

– Сначала мы предложим это на конференции, потом на исполкоме либо июньском, либо чуть позже. Вопрос в том, будем ли мы ждать регистрации в минюсте этих поправок, либо проведем заседание по этому вопросу раньше. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ, Филипп ПАПЕНКОВ)