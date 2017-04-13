Президент студенческой лиги о драке команд: "Ничего страшного не произошло"

Президент НСФЛ Андрей Стукалов прокомментировал инцидент, случившийся во время матча Национальной студенческой футбольной лиги между командами УрФУ из Екатеринбурга и ЧГУ из Грозного. Во втором тайме при счете 1:1 возник конфликт между игроками, который перерос в массовую потасовку.

- Поединок получился напряженный. В среду ЧГУ проиграл Санкт-Петербургу матч со счетом 0:3, - говорит Стукалов. - Конечно, ребята хотели за счет большого желания выиграть у команды, которая, на мой взгляд, чуть сильнее. Игра из разряда таких, где на каждом квадратном сантиметре люди бьются как в последний раз. За несколько минут до окончания встречи при счете 1:1 произошла стычка у штрафной между двумя игроками. Сначала они что-то не поделили словесно. Потом начали толкаться. В результате обе команды выскочили на поле. Наши судьи пытаются разобраться, что произошло в том моменте. Надо отдать должное и работникам стадиона, и нашим делегатам, которые тут же среагировали. Был вызван наряд полиции и "пожар" мгновенно потушили. На видео заметно, что это продолжалось около двух минут. Пытаемся разобраться в случившемся. У нас профессиональный видеооператор, который работал на Универсиаде в Казани и Олимпиаде в Сочи, а там есть инструкция не снимать подобные эпизоды. К сожалению, в самый важный момент он убрал камеру. Иначе мы уже сейчас выявили бы зачинщиков. А сейчас достаточно сложно это определить.

После всех матчей главный судья соревнований Виктор Филиппов с арбитрами просматривают запись матча, чтобы в протоколе подробно отразить случившееся. Они вынесут решение и передадут его в КДК НСФЛ, который соберется в ближайшее время для вынесения решения по этому матчу.

- Вам что-то известно о состоянии здоровья игрока уральцев Александра Тарасова?

- Врачи подтверждают перелом носа, но сотрясения нет. Ничего страшного не произошло. Есть небольшое повреждение у другого футболиста, похожее на сотрясение, но он получил эту травму в игровом эпизоде в первом тайме. Все объединили на одного человека, но это разные люди. У одного было подозрение на сотрясение, которое он получил в первом тайме в обычном игровом столкновении, а вот у второго действительно есть перелом носа, но нет сотрясения.

- Кто принимал решение вызвать полицию? Без нее нельзя обойтись в этой ситуации?

- Когда у нас проходит футбольный матч, по регламенту есть два важных требования: скорая помощь и наряд полиции, потому что болельщики могут подраться. Все-таки это большое скопление людей. Поэтому, в первую очередь, решение позвать полицию принимал директор стадиона, на котором проходило соревнование, а также делегат национальной студенческой футбольной лиги, который курирует вместе с главным судьей этот матч. Поэтому, как только произошла вспышка, чтобы не доводить ее до более жесткой формы, пригласили полицию. Она очень эффективно вмешалась и все это погасила. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

В матче студенческой лиги произошла массовая потасовка между игроками из Екатеринбурга и Грозного