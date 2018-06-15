Президент Немецкого футбольного союза: "Получаем удовольствие от работы с Россией"

Президент Немецкого футбольного союза (DFB) Райнхард Гриндель заявил, что организация намерена расширять существующие тесные контакты с Российским футбольным союзом (РФС).

- Я уже неоднократно говорил, что Немецкий футбольный союз получает удовольствие от работы с Россией, - цитирует ТАСС Гриндел. - Все знают, что в ноябре запланирован товарищеский матч в Лейпциге между сборными России и Германии, который позволит не только навести новые мосты между двумя федерациями, но и сблизить граждан двух государств. Мы и дальше будем продолжать тесное сотрудничество, которое направим на развитие детско-юношеских спортивных школ, обмен тренерским и судейским опытом, а также в массе других мероприятий.

Напомним, товарищеская встреча между Россией и Германией пройдет 15 ноября в немецком Лейпциге.