Президент ФНЛ – об уходе главы РФС: "Основная работа сейчас для Мутко важнее"

Президент Олимп – ФНЛ Игорь Ефремов в разговоре с корреспондентом "СЭ" поделился мнением об уходе Виталия Мутко с поста главы РФС и прокомментировал возможность своего выдвижения на эту должность.

– Вы намерены баллотироваться на должность президента РФС?

– Сегодня точно об этом не думал. На исполкоме была рабочая и позитивная атмосфера. Совместными усилиями мы должны двигать наш футбол вперед.

– Как относитесь к уходу Мутко?

– Если говорить объективно, вклад Виталия Леонитьевича переоценить сложно, поэтому благодарен ему как руководителю. Я познакомился с ним в 2005 году, когда его избрали президентом РФС. За два президентских срока было, чему у него поучиться. Предполагаю, что сейчас основная работа для него важнее.

– Ожидаете ли каких-то изменений в Российском футбольном союзе?

– Об этом говорить преждевременно. Мне видится, что на волне успешного проведения чемпионата мира зрители повернулись лицом к футболу. В России наш вид спорта переживает подъем – в том числе благодаря тому, что сборная здорово выступила на ЧМ-2018. В ФНЛ по 24-м турам можно сказать, что по посещаемости, спортивной и коммерческой деятельности идет в среднем троекратное увеличение показателей. Это наследие чемпионата мира. Перед новым президентом стоит задача развить успех.

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