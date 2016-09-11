21:06 | ФУТБОЛ

Португалия поддержит Чеферина на выборах президента УЕФА

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Федерация футбола Португалии объявила на своем официальном сайте, что поддержит словенца Александера Чеферина на выборах президента УЕФА. Ранее о поддержке Чеферина в борьбе с голландцем Михаэлом ван Прагом заявляли Россия и Франция. Выборы пройдут 14 сентября.

– Я знаю давно ван Прага, очень его уважаю, но наш голос достанется Чеферину, – отметил глава Федерации футбола Португалии Фернанду Гомеш. – Александер представил масштабную комплексную программу, которая способна улучшить УЕФА во многих параметрах. Это интересный человек. Он еще молод, но уже обладает большим опытом работы на разных уровнях.

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