Португалия поддержит Чеферина на выборах президента УЕФА

Федерация футбола Португалии объявила на своем официальном сайте, что поддержит словенца Александера Чеферина на выборах президента УЕФА. Ранее о поддержке Чеферина в борьбе с голландцем Михаэлом ван Прагом заявляли Россия и Франция. Выборы пройдут 14 сентября.

– Я знаю давно ван Прага, очень его уважаю, но наш голос достанется Чеферину, – отметил глава Федерации футбола Португалии Фернанду Гомеш. – Александер представил масштабную комплексную программу, которая способна улучшить УЕФА во многих параметрах. Это интересный человек. Он еще молод, но уже обладает большим опытом работы на разных уровнях.