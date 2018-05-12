"Порту" побил рекорд времен Моуринью и Аленичева

Гол бывшего защитника "Рубина" Ивана Маркано не только принес "Порту" победу над "Виторией Гимарайнш" (1:0) в 34-м туре чемпионата Португалии, но и позволил "драконам" установить новый клубный рекорд.

Вернув себе после четырехлетней паузы чемпионский титул, команда завершила сезон с 88 очками и на два балла превзошла достижение 15-летней давности. Тогда "Порту" возглавлял Жозе Моуринью, а на поле выходил Дмитрий Аленичев.

Интересно, что через полгода после установления предыдущего рекорда в стан "драконов" вернулся полузащитник Сержиу Консейсау - нынешний главный тренер команды, завоевавший титул с первой попытки. Прошлым летом его пригласили в "Порту" в новом качестве под впечатлением от работы с французским "Нантом". (Андрей КУЗИЧЕВ)