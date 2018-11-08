Полузащитник "Андерлехта": "После ухода Ханни от меня стали ждать гораздо большего"

Полузащитник "Андерлехта" Адриан Требель считает, что требования к его игре значительно выросли после перехода Софьяна Ханни в "Спартак". 27-летний футболист бельгийского клуба признался, что давление фанатов повышает адреналин.

– Болельщики и тренеры "Андерлехта" ждут от меня гораздо большего, поскольку Ханни больше нет в команде, – цитирует Footmagazine Требеля. – Если раньше я получал мяч, то тут же от него избавлялся, то сейчас от меня ждут большего. Давление фанатов повышает адреналин, но вряд ли кто-то ждет от меня, что я буду обводить по десять игроков и забивать голы, как это делал Ханни.

– Моя задача заключается в том, чтобы замедлить своего оппонента, поддерживать ритм игры, искать пустые пространства между зонами и соединять между собой разные стадии нашей игры.

В январе 2018 года Ханни перешел из "Андерлехта" в "Спартак" за 8 миллионов евро. 27-летний алжирец принял участие в 86 играх за бельгийский клуб во всех турнирах и забил 23 гола. В текущем сезоне хавбек во всех турнирах провел 12 матчей в составе московского клуба, отличился один раз и отдал три голевые передачи.