Плетикоса и Кранчар прибыли на церемонию вручения наград ФИФА

На церемонию вручения наград ФИФА прибыли бывшие игроки сборной Хорватии Стипе Плетикоса (экс-вратарь "Ростова" и "Спартака") и Нико Кранчар. Об этом сообщает Твиттер хорватского футбольного союза.
Всего в церемонии вручения наград ФИФА призы будут вручены в семи номинациях. Полузащитник сборной России Денис Черышев вошел в десятку претендентов на приз за самый красивый гол.
Церемония начнется в 22.30 по московскому времени.
🇭🇷 Two former #Croatia internationals at the @FIFAcom #TheBest award ceremony in London - Stipe Pletikosa and Niko Kranjčar!#BeProud #Family #Vatreni🔥 pic.twitter.com/BZnugSKvhJ– HNS | CFF (@HNS_CFF) 24 сентября 2018 г.
Материалы других СМИ
Загрузка...