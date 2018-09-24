Плетикоса и Кранчар прибыли на церемонию вручения наград ФИФА

На церемонию вручения наград ФИФА прибыли бывшие игроки сборной Хорватии Стипе Плетикоса (экс-вратарь "Ростова" и "Спартака") и Нико Кранчар. Об этом сообщает Твиттер хорватского футбольного союза.

Всего в церемонии вручения наград ФИФА призы будут вручены в семи номинациях. Полузащитник сборной России Денис Черышев вошел в десятку претендентов на приз за самый красивый гол.

Церемония начнется в 22.30 по московскому времени.