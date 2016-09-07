Платини выступит с прощальной речью на выборах нового президента УЕФА

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини выступит с прощальной речью на конгрессе организации 14 сентября, сообщает AFP. Француз в декабре 2015 года был отстранен от футбольной деятельности на 8 лет за злоупотребление полномочиями, конфликт интересов и бесхозяйственность – все это выражалось в незаконном получении от главы ФИФА Йозефа Блаттера 1,8 миллиона евро. Позже дисквалификация была сокращена до 6 лет, а затем, по итогам заседания Спортивного арбитражного суда (CAS) - до 4-х.

На конгрессе УЕФА 14 сентября в Афинах будет избран новый президент организации. Кандидатами являются президент Футбольного союза Словении Александер Чеферин и глава Королевского футбольного союза Нидерландов Михаэль ван Праг.