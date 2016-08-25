Платини прибыл в Лозанну, чтобы дать показания в CAS по делу Блаттера

Бывший глава УЕФА Мишель Платини прибыл в Лозанну для дачи показаний в Спортивном арбитражном суде (CAS), где сегодня проходят слушания по делу экс-президента ФИФА Йозефа Блаттера, сообщает AFP. Швейцарец подал апелляцию в CAS на свое отстранение от футбольной деятельности на шесть лет. Первоначально комитет по этике ФИФА его отстранил на восемь лет, а апелляционный комитет сократил наказание до шести лет. Блаттер же настаивает, что не нарушал закон. Его обвиняют в незаконном перечислении 1,8 миллиона евро в пользу Платини, хотя швейцарец утверждает, что это была оплата долга по устной договоренности, что допускается швейцарским законодательством. Платини ранее также был отстранен от работы.

– Я приехал сюда, чтобы еще раз сказать правду, – коротко прокомментировал свой визит в Лозанну Платини.