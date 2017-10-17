Первый канал объявил конкурс на лучшего народного комментатора

Первый канал запустил конкурс на лучшего народного спортивного комментатора, сообщает пресс-служба телеканала. Победитель конкурса получит право комментировать матч сборной России.

Для участия каждый желающий должен прислать и выложить на сайте Первого канала видео с комментарием фрагментов матчей национальной команды и заполнить анкету. Присланные работы оценит жюри во главе с комментатором Виктором Гусевым, после чего за них сможет проголосовать любой желающий.

– В футболе разбираются все. Каждый готов если не тренировать, то уж точно комментировать. Первый канал дает такую возможность. Мы выберем игру, о которой мечтает каждый профессиональный комментатор! Теперь у любого есть шанс стать "фартовым" для сборной, – сказал Гусев.

Прием заявок на участие в конкурсе и первый этап голосования завершатся в ночь с 29 на 30 октября. Пять работ, набравших наибольшее число голосов, выйдут в финал. Еще пять работ выберет жюри. Итоговое голосование пройдет с 30 октября по 5 ноября.

Победитель конкурса в прямом эфире на сайте Первого канала прокомментирует товарищеский матч сборной России против Аргентины (11 ноября) или Испании (14 ноября).