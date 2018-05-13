Паулу Фонсека: "Одна команда пытается сделать из чемпионата Украины цирк и нашла для этого клоунов"

Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека после завоевания командой титула чемпионов Украины подвел итоги сезона. Сегодня команда одержала победу в матче с "Вересом" (1:0).

- Мы забили очень рано и немного расслабились. У нас было много моментов. Жаль, что не смогли закончить с другим результатом. В любом случае, это еще один титул для "Шахтера". Дальние удары? Нет, такой установки не было. Просто чего-то не хватало. "Верес" не создавал опасности, мы контролировали игру. Мы выиграли все три титула, а в прошлом году - два. В чемпионате выиграла более искренняя команда. Мы боролись против всех и вся. Я безумно счастлив! Это победа нашего президента, нашего болельщика, нашего капитана, всех, кто работает в клубе. Хочу сказать спасибо и Бернарду, которого нет рядом. Он провел фантастический сезон, - цитирует тренера "Террикон". - Кое-кто сделал все, чтобы "Шахтер" не стал чемпионом. Одна команда пытается сделать из чемпионата цирк. Сегодня они нашли для этого клоунов, но "Шахтер" не дал им шанса. Это была просто клоунская выходка. Кто-то думает, что все разрешено, но "Шахтер" показал, что матчи выигрываются на поле. К счастью, мы чемпионы! Многие этому расстроены, потому что они хотели этому воспрепятствовать и играли грязно. Но мы смогли победить! Как приводить людей на стадион с такими эпизодами? Это невозможно с такой грязью! Украина в двух неделях от финала Лиги чемпионов. Какой имидж мы передаем о нашем чемпионате? Грустно! Есть люди, которые думают, что деньги могут купить все и всех. Но спортивная правда выиграла! Выиграл тот, кто играл честно.

Перед матчем появилась информация, что игроки "Вереса" массово отравились, из-за чего команда не выйдет на поле. Позднее они, уже уехав из Харькова, где проходил матч, вернулись на игру на самолете.