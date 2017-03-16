Открытая жеребьевка 2017 года международной программы Газпрома "Футбол для дружбы"

Сегодня в Гамбурге – открытая жеребьевка, которая посвящена официальному открытию пятого юбилейного сезона детской международной программы "ФУТБОЛ ДЛЯ ДРУЖБЫ" 2017 года, реализуемой ПАО "Газпром", официальным партнером FIFA и чемпионата мира по футболу 2018 года.

В 2017 году в программе "ФУТБОЛ ДЛЯ ДРУЖБЫ" участвуют 64 страны из Европы, Азии, Африки, Южной и Северной Америки.

Цель программы – развитие молодежного футбола, популяризация молодежного спорта и здорового образа жизни, воспитание толерантности и дружбы между детьми во всем мире.

В открытой жеребьевке участвуют юные футболисты из 64 стран (мальчики и девочки, возраст 12 лет), в том числе дети с ограниченными физическими возможностями. Юные игроки будут объединены в 8 международных смешанных Сборных Дружбы. Открытая жеребьевка определяет состав и расстановку команд стран в каждой Сборной Дружбы: их игроков и их позиции в команде.

Участники открытой жеребьевки юные тренеры Сборных Дружбы: Михаил Бабич (16 лет, Россия), Рене Ламперт (15 лет, Словения), Стефан Максимович (15 лет, Сербия), Фелипе Соарес (17 лет, Португалия), Чарли Суи (12 лет, Китай), Эльвира Херцог (16 лет, Швейцария), Игорь Хритсюк (14 лет, Украина) и Брендон Шабани (15 лет, Великобритания), а также представитель Международного пресс-центра проекта Лилия Матсумото (15 лет, Япония).

Ведущие открытой жеребьевки:

1. Денис Казанский, российский спортивный обозреватель.

2. Марко Кохбек, немецкий спортивный обозреватель.

Страны – участницы текущего сезона программы: Алжир, Аргентина, Армения, Азербайджан, Беларусь, Бангладеш, Бельгия, Боливия, Бразилия, Болгария, Египет, Греция, Дания, Египет, Венгрия, Исландия, Италия, Индия, Иран, Ирак, Япония, Казахстан, Кыргызстан, Латвия, Ливия, Литва, Македония, Мексика, Мозамбик, Норвегия, Пакистан, Польша, Португалия, Румыния, Россия, Сербия, Сингапур, Словацкая Республика, Словения, Южная Корея, Южная Африка, Испания, Швейцария, Сирия, Таджикистан, Танзания, Нидерланды, Соединенное Королевство, США, Турция, Туркменистан, Украина, Уругвай, Узбекистан, Венесуэла, Вьетнам.