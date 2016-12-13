ОП РФ открывает горячую линию по коррупции в детско-юношеском футболе

Общественная палата РФ открывает горячую линию по коррупции в детско-юношеском футболе. По информации ОП РФ, размер взяток для попадания в футбольный клуб доходят до 1 миллиона рублей. По словам общественника, на основе поступившей на горячую линию ОП РФ информации будут предприниматься как точечные меры реагирования, так и разработка системных предложений по искоренению коррупции в спорте.

Акцент горячей линии будет сделан на случаях вымогательства в момент перехода футболистов из детско-юношеских школ в профессиональные клубы. Как отмечает инициатор открытия горячей линии Султан Хамзаев в распоряжении ОП РФ находится информация о вымогательстве со стороны представителей футбольных клубов, и в ряде случаев сумма запрашиваемой взятки достигает 1 миллиона рублей, в то время как минимальная сумма взятки составляет 300 тысяч рублей.

– Ежегодно в России из футбольных школ выпускается более 30 тысяч юных футболистов, однако тех, кто попадает в профессиональный футбол можно пересчитать по пальцам, – сказал Хамзаев. – Как нам стало известно, проблема кроется не только в недостаточном качестве подготовки футболистов, но и в высоком уровне коррумпированности представителей футбольных клубов. Пока мы обладаем информацией о точечных нарушениях, однако мы подозреваем, что проблема системная, и это подтвердит или опровергнет работа нашей горячей линии.

Многие из них вопреки всему надеяются на попадание в профессиональный спорт, и не хотят, что называется выносить “сор из избы”, опасаясь, что в противном случае на их дальнейшей карьере точно будет поставлен крест.

Пока проблема коррупции будет замалчиваться, судьбы молодых ребят будут разрушаться и футбол не превратиться в настоящий социальный лифт, наш футбол не выйдет из кризиса. Талантливая молодежь не будет востребована, и созданная на чемпионат мира-2018 инфраструктура будет существовать только для тех, кто готов “играть по существующим правилам”.

Телефон горячей линии 8-800-737-77-66. Звонок из любого региона России бесплатный. Время работы: пн-чт с 9 до 18, пт – с 9 до 16:45 по московскому времени.