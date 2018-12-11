"Олимпиакос" расторг контракт с Туре по взаимному согласию сторон

"Олимпиакос" расторг контракт со своим полузащитником Яя Туре по взаимному согласию сторон, сообщает Твиттер греческого клуба.
В текущем сезоне 35-летний ивуарийский хавбек сыграл всего 223 минуты за "Олимпиакос" и не отметился результативными действиями во всех соревнованиях после того, как присоединился к клубу три месяца назад.
Напомним, что по окончании прошлого сезона Туре покинул "Манчестер Сити", где провел восемь лет.
OLYMPIACOS FC announcement regarding @YayaToure: https://t.co/dWmjjFGE9b#olympiacos pic.twitter.com/ZfLFgCd9Xr– Olympiacos FC (@olympiacos_org) 11 декабря 2018 г.
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