Охлобыстин - о футболе: "Не заводит меня - старого регбиста - беготня 22-х миллионеров с бриллиантиками в зубиках"

Российский актер Иван Охлобыстин отметил, что в детстве увлекался регби. По словам артиста, из-за этого он не любит футбол.
- В школьные годы я жил на станции метро "Войковская", - приводит "Весь спорт" слова Охлобыстина. – Неподалеку находился спортивный клуб "Красный балтиец", где спорт был не очень богато представлен – развивались только легкая атлетика и регби. Там я и играл. Потом перешел в другую школу, но мальчишками продолжали заниматься регби, поэтому эта тема не уходила, ненавязчиво всегда присутствовала.
Всегда следил, что происходило в мире регби. Тут и мистическая составляющая немаловажная. Регби придумал и основал священник Уильям Уэбб Эллис – пастор Божий, хотя и другой религиозной направленности, но тем не менее. А еще это брутальный спорт, футболу до него далеко. Как уже говорил я, не заводит меня – старого регбиста – беготня 22-х миллионеров с бриллиантиками в зубиках
PvsZ
К чему этот выпад от человека, который имеет отношение к спорту только тем, что в детстве им занимался? Это делает его экспертом? В детстве половина людей каким-то спортом занимались, я, например, лёгкой атлетикой, бегом на длинные дистанции, и довольно плотно, 15-20 пробежать это было как погулять сходить, а сейчас три пробегаю и уже язык на плече и во всех боках колет. По поводу миллионеров - я думаю, он сам не нищий, чему завидовать? По поводу брюликов - посмотрел бы на свой имидж с портаками, браслетиками, кольцами и очками а-ля Гарри Поттер, тоже есть к чему придраться так-то.
19:44
Millwall82
Фильмы у него неплохие. Но путь от сатаниста в попы и обратно. Просто доставляет.
19:35
Millwall82
Поп, расскажи как отрекся от религии.
19:34
Lennon
Вспомнили.... Он эксперт, бывший профессиональный спортсмен или кто?! Ерунду не надо публиковать.....
19:27
баламошка
А Ивашка любит смотреть, как здоровые мужики толкают друг друга пузанами и валяются в грязи)
19:25
waleriy
Из него такой же регбист, как из меня балерина
19:17