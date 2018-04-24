Охлобыстин - о футболе: "Не заводит меня - старого регбиста - беготня 22-х миллионеров с бриллиантиками в зубиках"

Российский актер Иван Охлобыстин отметил, что в детстве увлекался регби. По словам артиста, из-за этого он не любит футбол.

- В школьные годы я жил на станции метро "Войковская", - приводит "Весь спорт" слова Охлобыстина. – Неподалеку находился спортивный клуб "Красный балтиец", где спорт был не очень богато представлен – развивались только легкая атлетика и регби. Там я и играл. Потом перешел в другую школу, но мальчишками продолжали заниматься регби, поэтому эта тема не уходила, ненавязчиво всегда присутствовала.

Всегда следил, что происходило в мире регби. Тут и мистическая составляющая немаловажная. Регби придумал и основал священник Уильям Уэбб Эллис – пастор Божий, хотя и другой религиозной направленности, но тем не менее. А еще это брутальный спорт, футболу до него далеко. Как уже говорил я, не заводит меня – старого регбиста – беготня 22-х миллионеров с бриллиантиками в зубиках