Одну из улиц Перми назовут в честь Садырина

Одна из улиц Перми будет носить имя известного тренера и футболиста Павла Садырина, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации города. Такое решение было принято местными властями по итогам заседания Общественного совета по топонимике.

Улица Павла Садырина появится в микрорайоне Ива-1. Как отмечает ТАСС, предложение о присвоении одной из улиц города имени своего известного земляка выдвинули члены Центра спортивной подготовки Пермского края.

Садырин, как футболист, играл в пермской "Звезде" и "Зените". После окончания игровой карьеры стал тренером санкт-петербургского клуба, который под его руководством в 1984 году впервые в своей истории стал победителем чемпионата СССР. Позже Садырин возглавил ЦСКА и в 1991-м оформил золотой дубль, взяв чемпионат и кубок страны. Также за свою тренерскую карьеру Садырин работа в "Рубине", сборных России и Казахстана. Скончался 1 декабря 2001 года после продолжительной болезни.