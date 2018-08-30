Очень странный автогол из третьего дивизиона. Видео

Игрок клинского "Титана", выступающего в третьем дивизионе, Аршен Цаголов забил странный гол в свои ворота во время матча с "Металлистом" из Королева. На 90-й минуте встречи он подхватил мяч, побежал к своим воротам и пробил мимо голкипера, а за 13 минут до этого привез пенальти.

Как сообщает телеграм-канал "Мутко против", в перерыве матча букмекеры заметили большое количество ставок на то, что во второй половине встречи будет забито больше двух с половиной голов. Матч завершился со счетом 7:1 в пользу "Металлиста".

Футболиста Цаголова уже отчислили из команды. А вместе с ним отчислили и троих его друзей: Кучиева, Калаева и Габараева.