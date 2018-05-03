Обзор фрибетов на рынке букмекеров

Среди тех бонусов, которые букмекерские компании используют для привлечения новых клиентов, самым популярным является фрибет (от английского free bet – бесплатная ставка). В его основе – простая и гениальная задумка: пользователь получает возможность сделать ставку на спортивное событие, не рискуя собственными деньгами. В случае победы он забирает выигрыш за вычетом суммы фрибета, в случае проигрыша – остается при своих. Фрибеты, существующие в настоящий момент на букмекерском рынке, отличаются друг от друга – об этих различиях и пойдет речь в нашем обзоре.

Депозит

Одно из главных отличий между фрибетами в разных букмекерских компаниях – требование внесения депозита. В большинстве случаев это необходимое условие для получения фрибета. Не требуется депозит лишь в трех компаниях – с них и начнем.

ОБЗОР БУКМЕКЕРОВ, ТРЕБУЮЩИХ ВНЕСЕНИЕ ДЕПОЗИТА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ФРИБЕТА

Winline

Фрибет в Winline составляет 100% от первого депозита, но не более 16 000 рублей. Фрибет доступен для новых пользователей в течение 24 часов с момента регистрации. Начисление бонуса происходит после первого пополнения счета и получения согласия пользователя на участие в акции. Ограничений по количеству ставок нет, но использовать фрибет можно только в спортивных событиях с коэффициентом не ниже 1,3. Для вывода выигрыша потребуется сделать пари на сумму, превышающую сумму бонуса в 20 раз.

Фонбет

Бонусное предложение в БК "Фонбет" – 50% от первого депозита при пополнении счета на сумму от 500 рублей. Размер бонуса – до 3000 рублей включительно. При этом в "Фонбет" нет ограничений по коэффициентам, типам ставок и условиям вывода.

BetCity

Бонус в БК BetCity равен 500 рублям, которые новый пользователь получает после регистрации, прохождения идентификации и первичного пополнения счета на любую сумму. BetCity тоже не ограничивает пользователей в количестве ставок и позволяет заключать пари на любые события с любым коэффициентом. Предложение действует 30 дней с даты начисления, выплата выигрыша с фрибета производится только после осуществления первой интерактивной ставки. Вывод с бонусного счета невозможен.

1хСтавка

Бонус от "1хСтавка" – 100% от первого депозита, но не более 2 000 рублей. Есть свои особенности и в условиях игры – только "Экспресс", не менее 3-х событий, с коэффициентами не ниже 1,5. Для вывода выигрыша потребуется проставить сумму фрибета в трехкратном размере, иначе любые выигрыши с бонусного счета аннулируются.

888.ru

Похожие условия игры – только "Экспресс" от 3-х событий, – предлагает БК 888.ru, но здесь коэффициент может быть любым. Фрибет – 1 000 рублей, которые зачисляются на бонусный счет в течение 36 часов после заключения первого пари на сумму от 100 рублей. Бонус может быть использован лишь один раз. Вывод выигрыша возможен от 1000 рублей.

Пари Матч

Фрибет в БК "Пари Матч" представляет собой увеличение первого депозита на 100%, не более 2500 рублей. Заключать пари можно в любом количестве и на любые события, но коэффициент должен быть не ниже 1,5. Для участия в этой акции пользователю необходимо пополнить свой счет платежом на сумму от 500 рублей в течение семи дней с момента регистрации. В случае выигрыша для вывода средств потребуется проставить сумму фрибета в десятикратном размере.

ОБЗОР БУКМЕКЕРОВ, НЕ ТРЕБУЮЩИХ ВНЕСЕНИЕ ДЕПОЗИТА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ФРИБЕТА

Leon

В БК Leon периодически проводятся разные акции, связанные с фрибетами. Последняя была следующей – 15 бесплатных ставок по 5 рублей, которые можно было комбинировать между собой. Количество бонусов, как правило, ограничено – фрибет получает первая тысяча пользователей, зарегистрировавшихся на сайте букмекера и прошедших идентификацию. В настоящий момент акция временно приостановлена.

Лига ставок

Сумма фрибета в "Лиге ставок" – 500 рублей. Бонус становится доступным лишь после идентификации пользователя, срок действия фрибета – 60 дней со дня регистрации на сайте конторы. Использовать бонус можно в любых событиях, независимо от коэффициента. Важное условие, отличающее это предложение от прочих, – фрибет в "Лиге ставок" может быть использован всего один раз, при этом пари заключается на всю его сумму. Выплата выигрыша с фрибета производится только после осуществления первой интерактивной ставки.

Bwin

Фрибет от Bwin очень похож на бонус от "Лиги ставок" – используется лишь раз в любых событиях с любым коэффициентом, но сумма его несколько ниже – 300 рублей. Предложение от Bwin отличает и сложная процедура получения фрибета.

Кто из букмекеров предлагает лучший бонус?

Один из лучших бонусов для новичков предлагает БК "Фонбет". 3 000 рублей – самый большой фрибет без условий отыгрыша на рынке российских букмекеров. К тому же у "Фонбет" нет ограничений по коэффициенту и типу ставки, а вывести бонус можно сразу после выигрыша.