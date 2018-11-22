Обнародованы вероятные изменения в правилах футбола

Международный совет футбольных ассоциаций (международная организация, которая занимается ведением и регулированием правил игры в футбол) опубликовала на своем официальном сайте вероятные изменения в правилах игры.

Окончательное решение по ним будет принято в марте 2019, на данный момент указанные ниже пункты являются рекомендациями.

Вероятные изменения в правилах игры в футбол:

1. Игроки, которых заменяют, должны покинуть поле, пройдя через ближайшую боковую или лицевую линию.

2. Вратари смогут оставлять на линии ворот одну ногу во время исполнения пенальти. На данный момент, согласно правилам, на линии должны находиться обе ноги.

3. Команды могут получать желтые или красные карточки за неподобающее поведение официальных лиц.

4. При свободном ударе можно будет разыгрывать мяч в пределах штрафной площадки.

Кроме того было решено отказаться, от измененного порядка исполнения послематчевых пенальти, при котором команды исполняли бы 11-метровые не поочередно (так называемая схема "AB-BA").

Также достигнуто соглашение о том, чтобы более детально прописать, в каких случаях попадание мяча в руку в штрафной будет наказываться 11-метровым ударом, а в каких - нет.