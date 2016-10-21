Нужен ли был "ВТБ Арена Парку" ЧМ-2018. Отвечает Андрей Перегудов

В 2011 году старший вице-президент Банка ВТБ, руководитель проекта "ВТБ Арена парк" дал большое интервью "СЭ" , где во всех деталях рассказал о планах реконструкции стадиона и преображения всего исторического района столицы Петровский парк. С тех пор изменилось очень многое. Проект близок к завершению: в Москве совсем скоро появится уникальный спортивно-развлекательный комплекс, объединяющий сразу два стадиона (один – футбольный, имени Льва Яшина, другая арена – для хоккея и баскетбола, концертов и шоу). Вот-вот преобразятся и парк, и весь район. Работа на стройке кипит. И спустя почти ровно пять лет мы снова встретились с Андреем Перегудовым, чтобы обсудить – что изменилось за прошедшие годы, когда состоится открытие, с какими сложностями пришлось и еще предстоит столкнуться "ВТБ Арена парку" и почему он будет так хорош.

– Что перевешивает – сожаление, что стадион не станет частью ЧМ-2018, или удовлетворение от архитектурных плюсов, которые появились из-за этого отказа?

– На самом деле есть определенная историческая несправедливость в том, что самый старый из действующих московский и российский футбольный стадион может быть задействован в первом чемпионате мира в нашей стране только как тренировочное поле.

С другой стороны, на время ЧМ-2018 владельцы арены будут вынуждены приспосабливаться к абсолютно деструктивному графику для всех рекламных носителей, для обычных укладов жизни посетителей торгового центра и так далее. Напомню, что наш стадион является коммерческим проектом, хоть и принадлежит государственному банку. Во время ЧМ-2018 арена на несколько недель была бы полностью выведена из оборота города и района, жила бы по совершенно другим параметрам. Чемпионат мира – трудное и очень затратное мероприятие. Владелец стадиона волей-неволей несет массу расходов, которые не покрываются организаторами. К тому же у нас федеральный парк, здесь все деревья наперечет.

Нужно было бы ставить пресс-центр и другие дополнительные сооружения – их сложно вписать в это место. В этом смысле "Лужники" и арена "Спартака" действительно больше подходят для ЧМ-2018. Я был на двух чемпионатах мира – в ЮАР и в Бразилии – и видел, что самый подходящий для них формат – чистое поле со стадионом посередине. А все вокруг занято сооружениями, посвященными обеспечению безопасности, приему прессы и гостей, а также парковками. (Дмитрий СИМОНОВ)