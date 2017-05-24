Никита Симонян: "Присутствие Сорокина в Совете ФИФА – это огромнейший плюс для России"

Первый вице-президент РФС Никита Симонян поддержал выдвижение главы оргкомитета "Россия-2018" Алексея Сорокина в Совет ФИФА. Он отметил, что специалист имеет огромный авторитет в международных организациях и его присутствие в Международной федерации футбола будет плюсом для России.

– Двумя руками "за" за выдвижение Алексея Сорокина в Совет ФИФА. Тут двух мнений и быть не может, – отметил Симонян. – Он немало сделал для того, чтобы чемпионат мира прошел в России. Он блестящий организатор, имеет огромный авторитет в нашей стране и международных организациях. Присутствие Сорокина в Совете ФИФА – это огромнейший плюс для России. (Сергей АСТАХОВ)