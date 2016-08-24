"Нефтчи" опроверг информацию об интересе к Аленичеву

"Нефтчи" не рассматривает кандидатуру Дмитрия Аленичева на пост главного тренера команды. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу азербайджанского клуба, отметив, что у руководства нет официальных договоренностей ни с одним из наставников. При этом подчеркивается, что на данный момент главным тренером является Вели Гасымов.
Последним местом работы Аленичева был московский "Спартак", который россиянин покинул после поражения от кипрского клуба АЕК в Лиге Европы (0:1). "Нефтчи" после 6 туров набрал 3 очка и занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Азербайджана.
andrei5116
было бы что написать и аленя вспомнить
19:20 24 августа