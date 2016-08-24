"Нефтчи" опроверг информацию об интересе к Аленичеву

"Нефтчи" не рассматривает кандидатуру Дмитрия Аленичева на пост главного тренера команды. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу азербайджанского клуба, отметив, что у руководства нет официальных договоренностей ни с одним из наставников. При этом подчеркивается, что на данный момент главным тренером является В ели Гасымов.

Последним местом работы Аленичева был московский "Спартак" , который россиянин покинул после поражения от кипрского клуба АЕК в Лиге Европы (0:1). "Нефтчи" после 6 туров набрал 3 очка и занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Азербайджана.