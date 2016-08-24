18:49 24 августа | ФУТБОЛ

"Нефтчи" опроверг информацию об интересе к Аленичеву

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"Нефтчи" не рассматривает кандидатуру Дмитрия Аленичева на пост главного тренера команды. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу азербайджанского клуба, отметив, что у руководства нет официальных договоренностей ни с одним из наставников. При этом подчеркивается, что на данный момент главным тренером является Вели Гасымов.

Последним местом работы Аленичева был московский "Спартак", который россиянин покинул после поражения от кипрского клуба АЕК в Лиге Европы (0:1). "Нефтчи" после 6 туров набрал 3 очка и занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Азербайджана.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3563592

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КОММЕНТАРИИ (1)
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andrei5116

было бы что написать и аленя вспомнить

19:20 24 августа

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