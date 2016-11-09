На выборах президента США один голос был отдан за Месси

Один из избирателей, во вторник принявший участие в выборах президента США, отдал свой голос за аргентинского полузащитника "Барселоны" Лионеля Месси, сообщает sport.es.

Один из твиттеров, посвященных пятикратному обладателю "Золотого мяча", опубликовал фото бюллетеня, в который вписано имя игрока "Барселоны".

Лионель Месси выступает за первую команду "Барселоны" с 2004 года, является лучшим бомбардиром в истории клуба. Он – восьмикратный чемпион Испании, четырехкратный обладатель Кубка страны и четырехкратный победитель Лиги чемпионов.

Президентские выборы США выиграл Дональд Трамп, опередив Хиллари Клинтон.