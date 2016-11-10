На "Мордовию" наложен запрет на регистрацию новых игроков

Максим Тишкин: "В "Мордовии" кормили завтраками, но ничего не заплатили"

В ходе заседания Палаты по разрешению споров РФС было принято решение наложить на "Мордовию" запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры, сообщает официальный сайт организации. Кроме того, после повторных заявлений ряда игроков команды к саранскому клубу будут применены санкции в виде штрафа.

На заседании Палаты по разрешению споров РФС были приняты следующие решения:

1. Прекратить производство по делу по заявлению футболиста-профессионала Ионова А.С. в отношении АО "ФК "Динамо-Москва" о выплате задолженности по единовременной компенсационной выплате на основании подпункта "г" пункта 2 статьи 45 Регламента РФС по разрешению споров.



2. Прекратить производство по делу по заявлению АНО "ПФК "Динамо-Барнаул" в отношении ГАУ "ФК "Чита" о выплате задолженности по договору о компенсационных выплатах на основании подпункта "г" пункта 2 статьи 45 Регламента РФС по разрешению споров.



3. Удовлетворить заявление футболиста-профессионала Ревишвили Н. в отношении НП ФК "Мордовия" (г. Саранск) о выплате процентов за задержку выплаты премий в полном объёме. Обязать НП ФК "Мордовия" (г. Саранск) выплатить футболисту-профессионалу Ревишвили Н. проценты за задержку выплаты премий. Применить к НП ФК "Мордовия" (г. Саранск) запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры. Данный запрет может быть снят Палатой РФС по разрешению споров по заявлению НП ФК "Мордовия" (г. Саранск) в случае исполнения обязательств перед футболистом-профессионалом Ревишвили Н., установленных настоящим решением.



4. Удовлетворить повторное заявление футболиста-профессионала Шитова И.С. о применении санкций в отношении НП "ФК "Мордовия" г. Саранск в связи с неисполнением Решения Палаты от 20 июля 2016 года. В связи с неисполнением Решения Палаты от 20 июля 2016 года применить к НП "ФК "Мордовия" г. Саранск санкцию в виде штрафа.



5. Удовлетворить повторное заявление футболиста-профессионала Шипицина Е.Ф. о применении санкций в отношении НП "ФК "Мордовия" г. Саранск в связи с неисполнением Решения Палаты от 05 августа 2016 года. В связи с неисполнением Решения Палаты от 05 августа 2016 года применить к НП "ФК "Мордовия" г. Саранск санкцию в виде штрафа.



6. Удовлетворить повторное заявление футболиста-профессионала Иванова А.В. о применении санкций в отношении НП "ФК "Мордовия" г. Саранск в связи с неисполнением Решения Палаты от 05 августа 2016 года. В связи с неисполнением Решения Палаты от 05 августа 2016 года применить к НП "ФК "Мордовия" г. Саранск санкцию в виде штрафа.



7. Удовлетворить повторное заявление футболиста-профессионала Игнатовича П.Г. о применении санкций в отношении НП "ФК "Мордовия" г. Саранск в связи с неисполнением Решения Палаты от 09 августа 2016 года. В связи с неисполнением Решения Палаты от 09 августа 2016 года применить к НП "ФК "Мордовия" г. Саранск санкцию в виде штрафа.



8. Удовлетворить заявление футболиста-профессионала Гапон Е.Э. о применении санкций в отношении НП "ФК "Мордовия" г. Саранск в связи с неисполнением Решения Палаты от 30 сентября 2016 года. В связи с неисполнением Решения Палаты от 30 сентября 2016 года применить к НП "ФК "Мордовия" г. Саранск санкцию в виде штрафа.