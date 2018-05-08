На футбольном фестивале в Лужниках выставят "Золотой мяч" Яшина

"Золотой мяч", который был вручен знаменитому вратарю Льву Яшину, будет выставлен на футбольно-музыкальном фестивале "Россия любит футбол". Мероприятие пройдет в Лужниках 12 мая.

Как сообщает ТАСС, в рамках фестиваля пройдет футбольный турнир среди любительских команд. Ожидается, что в соревнованиях примут участие около 370 команд. Трофей, принадлежавший легендарному спортсмену, впервые покинет Музей спорта.

Советский голкипер, выступавший за "Динамо" и сборную СССР, стал обладателем "Золотого мяча" в 1963 году.