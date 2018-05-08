22:26 8 мая | Футбол

На футбольном фестивале в Лужниках выставят "Золотой мяч" Яшина

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"Золотой мяч", который был вручен знаменитому вратарю Льву Яшину, будет выставлен на футбольно-музыкальном фестивале "Россия любит футбол". Мероприятие пройдет в Лужниках 12 мая.

Как сообщает ТАСС, в рамках фестиваля пройдет футбольный турнир среди любительских команд. Ожидается, что в соревнованиях примут участие около 370 команд. Трофей, принадлежавший легендарному спортсмену, впервые покинет Музей спорта.

Советский голкипер, выступавший за "Динамо" и сборную СССР, стал обладателем "Золотого мяча" в 1963 году.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/5185893

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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

Отличная идея, главное культурных немытых к нему не подпускать.

22:56 8 мая

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