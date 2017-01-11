На церемонии ФИФА были похищены подарочные часы

ФИФА обратилась в полицию в связи с кражей шести дорогих часов, которые были припасены для победителей различных наград на церемонии награждения в Цюрихе, сообщает Clarin. Часы бренда Hublot стоили по 98 тысяч евро, и о краже представители федерации сообщили сразу после церемонии. Отмечается, что часы были украдены перед началом мероприятия, и организаторам пришлось дарить победителям наград часы другой марки.

Напомним, что форвард сборной Португалии и "Реала" Криштиану Роналду был признан лучшим футболистом 2016 года, наставник "Лестера" – лучшим тренером, а полузащитник сборной США Карли Ллойд – лучшей футболисткой.