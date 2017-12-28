На базе "Крыльев Советов" прошел праздник для детей с проблемами со здоровьем

На базе "Крыльев Советов" прошел новогодний праздник для самарских детей из школ-интернатов и команды "Крылья Мечты", где играют ребята с болезнями ДЦП и другими проблемами здоровья, сообщает пресс-служба организаторов чемпионата мира-2018 в Самаре. Во время мероприятия все присутствующие выстроились на поле и составили цифру 2018, символизирующую приближение турнира.
Также на базе прошел матч между детьми и командой Дедов Морозов, в которую вошли ветераны "Крыльев" Динар Шарипов, Виктор Гаус, Равиль Аряпов, Геннадий Сарычев и Антон Бобер. Игра завершилась со счетом 3:3, в ней приняли участие более ста человек.
На базе @fckssamara сегодня был настоящий волшебный праздник! Самарские мальчишки и девчонки сыграли в футбол с командой Дедов Морозов, получили заветные подарки, а в финале все участники праздника выстроились в #2018 <3 #SMR2018 #Russia2018 #Самара2018 #СНовымГодом pic.twitter.com/WcX33qCf8O– SMR2018 (@SMR_2018) 28 декабря 2017 г.