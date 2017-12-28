На базе "Крыльев Советов" прошел праздник для детей с проблемами со здоровьем

На базе "Крыльев Советов" прошел новогодний праздник для самарских детей из школ-интернатов и команды "Крылья Мечты", где играют ребята с болезнями ДЦП и другими проблемами здоровья, сообщает пресс-служба организаторов чемпионата мира-2018 в Самаре. Во время мероприятия все присутствующие выстроились на поле и составили цифру 2018, символизирующую приближение турнира.

Также на базе прошел матч между детьми и командой Дедов Морозов, в которую вошли ветераны "Крыльев" Динар Шарипов, Виктор Гаус, Равиль Аряпов, Геннадий Сарычев и Антон Бобер. Игра завершилась со счетом 3:3, в ней приняли участие более ста человек.