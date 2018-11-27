"Мы с Макаревичем напились за 15 минут, и мое знакомство с футболом закончилось". УЕФА поздравил Гребенщикова с юбилеем

Официальный русскоязычный Твиттер УЕФА поздравил с днем рождения известного музыканта Бориса Гребенщикова. Основателю группы "Аквариум" сегодня исполнилось 65 лет. УЕФА привел его цитату о неудачном знакомстве с футболом.
Гребенщиков, по собственному признанию, сходил на футбольный матч один раз в жизни в Тбилиси между местным "Динамо" и некой английской командой: "Макаревич затащил меня на престижный матч. Мы напились за первые 15 минут и свалили оттуда. На этом мое знакомство с футболом закончилось".
🎂 Борису Гребенщикову сегодня исполняется 65 лет! Поздравляем! 🎼🎸🎉@Bg53G, может, еще разок попробуете? 😉 pic.twitter.com/9h5S8sxTtM– UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 27 ноября 2018 г.
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