"Мы с Макаревичем напились за 15 минут, и мое знакомство с футболом закончилось". УЕФА поздравил Гребенщикова с юбилеем

Официальный русскоязычный Твиттер УЕФА поздравил с днем рождения известного музыканта Бориса Гребенщикова. Основателю группы "Аквариум" сегодня исполнилось 65 лет. УЕФА привел его цитату о неудачном знакомстве с футболом.

Гребенщиков, по собственному признанию, сходил на футбольный матч один раз в жизни в Тбилиси между местным "Динамо" и некой английской командой: "Макаревич затащил меня на престижный матч. Мы напились за первые 15 минут и свалили оттуда. На этом мое знакомство с футболом закончилось".