Мутко выразил соболезнования родным и близким Парамонова

Вице-премьер РФ Виталий Мутко выразил соболезнования в связи с кончиной Алексея Парамонова.

Олимпийский чемпион 1956 года, легенда московского "Спартака" скончался на 94-м году жизни. Парамонов будет похоронен в понедельник на Ваганьковском кладбище.

В телеграмме бывший глава Министерства спорта РФ отметил, что Парамонов принадлежал к прославленному поколению спортсменов, которые создавали мировую славу отечественного спорта, а его пример определил жизненный выбор не одного поколения талантливых футболистов. Мутко назвал уход Парамонова большой потерей для всех спортсменов и болельщиков.

Парамонов провел в составе "Спартака" 13 сезонов, на его счету 302 матча и 73 гола. В составе красно-белых он стал четырехкратным чемпионом СССР и двукратным обладателем Кубка СССР.​