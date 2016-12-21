13:37 | ФУТБОЛ

Мутко вошел в число пяти кандидатов от УЕФА на места в Совете ФИФА

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Президент РФС Виталий Мутко вошел в число пяти кандидатов от Союза Европейских футбольных ассоциаций на места в совете ФИФА, сообщает официальный сайт УЕФА. Выборы состоятся 5 апреля 2017 года на конгрессе УЕФА в Хельсинки.

Помимо Мутко в число кандидатов входят президент Венгерской футбольной федерации Шандор Чаньи, глава Футбольного союза Черногории Деян Савичевич, президент Футбольной ассоциации Исландии Гейр Торстейнссон и глава Футбольной ассоциации Кипра Костакис Куцокумнис.

Четыре кандидата будут выбраны в Совет ФИФА на четырехлетний срок. Проигравший кандидат сможет принять участие в выборах на место от УЕФА в совете ФИФА на двухлетний срок. Это место оказалось вакантным после того, как бывший глава Немецкого футбольного союза Вольфганг Нирсбах сложил свои полномочия в связи с годичной дисквалификацией, наложенной на него комитетом по этике ФИФА. Подача заявок на данное место завершится 5 января.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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механик39

За многократные победы в чемпионате Европы по футболу под руководством Мутко .

13:48

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