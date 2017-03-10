10:16 | ФУТБОЛ

Мутко не прошел проверку на соответствие требованиям ФИФА

0
0
0
0
9

Глава РФС Виталий Мутко не смог пройти проверку на соответствие требованиям ФИФА и не может баллотироваться на избрание в совет организации, сообщил AP источник знакомый с ситуацией. Отмечается, что причиной стала вторая должность Мутко в правительстве РФ, а не расследование ФИФА по поводу доклада ВАДА о допинговых махинациях в России. ФИФА выступает против государственного вмешательства в футбол. 

Напомним, что выборы в совет ФИФА пройдут на конгрессе УЕФА в Хельсинки 5 апреля. После того, как кандидатура Мутко отпала, в выборах примут участие всего 4 кандидата на 4 места в европейском совете. Также сообщается, что Мутко может обжаловать данное решение в Спортивном арбитражном суде в Лозанне. Мутко входил в исполком ФИФА с 2009 года.

0
0
0
0
9
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (9)
Войти, чтобы оставить комментарий

kingarthur

На диктанте срезался

11:26

Леня-космос

Ноу криминалити.

11:13

Робат

Жадность батенька сгубила вас! И там и здесь хотел! Это в России возможно, а в ФИФА это не проканает!

11:06

armi

В ФИФА оказались умнее димоновского прав-ва. "Фром му харт" не сработало!!!!!ха-ха-ха!!!!!!!!

11:05

Luch-Energy

Провалил тест по английскому?

10:53

sailor1990

Некоторым начальникам не нравятся советники, которые высказывают советы, не нравящиеся начальнику

10:44

механик39

Нужно было внести кандидатуру Никиты Симоняна ,все таки скоро 100 лет ему будет .

10:44

Dorognik.

Не захотел просто. Это требования ФИФА не соответствуют Мутко.

10:40

Ржевский200

а он что, раньше не знал, что должность в правительстве и должность в ФИФА не совместимы? Пусть консультанта нормального заведет, который хотя бы элементарные вещи будет знать и подсказывать шефу.

10:35

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ