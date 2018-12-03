Молодежный ЧЕ-2021 по футболу пройдет в Венгрии и Словении

Исполнительный комитет УЕФА, собранный в Дублине, принял решение провести молодежный чемпионат Европы среди игроков до 21 года в Венгрии и Словении.

В соревнованиях примут участие 12 сборных. Венгрия и Словения попадут на турнир автоматически, как страны-организаторы. Остальные 10 участников определятся после квалификации и стыковых матчей.

У обеих стран уже есть опыт проведения подобных турниров. Венгрия принимала мужской чемпионат Европы до 19 лет 2014 года, а в 2005-м она организовывала континентальное первенство в той же возрастной категории среди девушек. Также, в Будапеште пройдут три матча группового этапа и одна игра 1/8 финала Евро-2020. А в Словении в 2012-м году прошел чемпионат Европы среди игроков до 17 лет.