Молодежное первенство. "Ростов" обыграл "Крылья Советов", "Арсенал" выиграл у "Ахмата"

В матчах третьего тура молодежного первенства России "Ростов" выиграл у "Крыльев Советов" (1:0), а "Арсенал" с аналогичным счетом обыграл "Ахмат".

Молодежное первенство России

3-й тур

"Ростов - мол." (Ростов-на-Дону) - "Крылья Советов - мол." (Самара) - 1:0 (0:0)

Гол: Нескоромный, 66.

Судья: Жолобов (Волжский).

11 августа. Ростов-на-Дону. Стадион "Олимп-2".

"Арсенал- мол." (Тула) - "Ахмат - мол." (Грозный) - 1:0 (1:0)

Гол: Крикуненко, 44.

Судья: Ободеев (Рыльск).

11 августа. Тула. Стадион "ДЮСШ Арсенал".