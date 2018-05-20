Молодежная сборная России обыграла Кипр в товарищеском матче

Молодежная сборная России в товарищеском матче, который прошел в Москве на стадионе имени Стрельцова, обыграла молодежную сборную Кипра (3:0). В составе победителей отличились Иван Обляков, Александр Макаров и Георгий Мелкадзе.

Товарищеский матч

Россия U21 - Кипр U21 - 3:0 (1:0)

Голы: Обляков, 72 (1:0). Мелкадзе, 82 (2:0). Макаров, 85 (3:0).

Россия U21: Мелихов, Чернов, Довбня, Ланин, Жигулев, Фомин, Мелкадзе (Гасилин, 85), Лысов (Гогличидзе, 45), Шанбиев, Зуев (Бакаев, 60), Обляков (Макаров, 77).

Предупреждения: Довбня, 37. Жигулев, 69.

Удаление: Довбня (Россия U21), 41.

Судья: МЕШКОВ (Россия).

20 мая. Москва. Стадион "им. Стрельцова".