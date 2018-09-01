"Молодежки" "Енисея" и "Арсенала" разошлись миром

"Енисей" сыграл вничью с "Арсеналом" (1:1) в матче шестого тура молодежного первенства России.

"Арсенал" с десятью очками занимает третье место. У "Енисея" шесть очков и 11-я позиция. В следующем туре "Арсенал" примет "Крылья Советов", а "Енисей" на выезде сыграл с "Рубином".

Молодежное первенство России

6-й тур

"Енисей - мол." (Красноярск) - "Арсенал Т - мол." (Тула) - 1:1 (0:1)

Голы: Крикуненко, 17 (0:1). Матвиенко, 76 (1:1).

Удаление: Крикуненко (Арсенал Т - мол.), 30.

Судья: Бутан (Красноярск).

1 сентября. Красноярск. Стадион "Манеж Футбол-Арена Енисей"