"Молодежка" "Зенита" разгромила "Уфу"

Уфа" уступила "Зениту" (0:5) в матче пятого тура молодежного первенства России. У победителей дубль сделал Кирилл Алоян.

"Зенит" с шестью очками на данный момент занимает шестое место. У "Уфы" ноль очков и последнее место. В следующем туре "Уфа" на выезде сыграет с "Ахматом", а "Зенит" примет "Спартак".

Молодежное первенство России

5-й тур

"Уфа - мол." (Уфа) - "Зенит - мол." (Санкт-Петербург) - 0:5 (0:3)

Голы: Левин, 15 - с пенальти (0:1). Алоян, 19 (0:2). Алоян, 45+2 (0:3). Симдянкин, 67 (0:4). Иванов, 87 (0:5).

Судья: Шеметов (Ульяновск).

25 августа. Уфа. Стадион "Нефтяник".