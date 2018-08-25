"Молодежка" "Локомотива" обыграла "Анжи"

"Локомотив" обыграл "Анжи" (2:0) в матче пятого тура молодежного первенства России.
"Локомотив" с девятью очками на данный момент занимает третье место. У "Анжи" пять очков и десятая позиция.
В следующем туре "Локо" на выезде сыграет с "Краснодаром", а "Анжи" - с "Крыльями Советов".
Молодежное первенство России
5-й тур
"Локомотив - мол." (Казань) - "Анжи - мол." (Москва) - 2:0 (0:0)
Голы: Миронов, 67 - с пенальти (1:0). Климов, 90+4 (2:0).
Судья: Савин (Санкт-Петербург).
25 августа. Москва. Стадион "Сапсан Арена".