"Молодежка" "Динамо" обыграла "Оренбург"

"Динамо" обыграло "Оренбург" (2:1) в матче шестого тура молодежного первенства России.

"Динамо" с десятью очками занимает второе место. У "Оренбурга" пять очков и 15-я позиция. В следующем туре "Оренбург" примет "Зенит", а "Динамо" на выезде сыграет с "Локомотивом".

Молодежное первенство России

6-й тур

"Динамо М - мол." (Москва) - "Оренбург - мол." (Оренбург) - 2:1 (1:1)

Голы: Галаджан, 39 (0:1). Пухов, 45 (1:1). Агеев, 73 (2:1).

Судья: Бугров (Рыбинск).

1 сентября. Химки. Стадион "Новогорск-Динамо".