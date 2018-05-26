Мишель Платини: "Я ни секунды не сомневался, что однажды правда победит"

Бывший президент УЕФА Мишель Платини отметил, что испытал облегчение, узнав о решении швейцарской прокуратуры. С француза были сняты обвинения в коррупции, из-за которых он лишился должности в 2015 году.

– Я рад получить от прокурора письмо о том, что обвинения в мой адрес сняты, – цитирует AFP Платини. – Эта официальная информация свидетельствует о моей невиновности и честности в этом деле. Это конец долгого кошмара для моей семьи и близких. Благодарю всех, кто меня поддерживал. Я ни секунды не сомневался, что однажды правда победит.