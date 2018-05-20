Министр спорта Италии: "Убежден, что Манчини может вернуть сборную в число сильнейших в мире"

Министр спорта Италии Лука Лотти выразил поддержку главному тренеру национальной сборной Роберто Манчини.

- Я встретился с Роберто Манчини и пожелал ему удачи в работе на новой должности от имени правительства, - цитирует министра La Gazzetta dello Sport. - Убежден, что он сможет вернуть команду в число сильнейших сборных мира. Вызов в сборную Марио Балотелли? Я никогда не комментировал такие вещи и тем более не собираюсь делать это сегодня. Решения принимает тренер. Я только надеюсь на то, что Италия вернется туда, где должна быть. Это главное пожелание команде и болельщикам. Тренер выбирает самых подходящих футболистов, и я уверен, что его выбор будет правильным.

Ранее под руководством Джампьеро Вентуры сборная Италии не сумела выйти на ЧМ-2018.