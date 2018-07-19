Милевский покинет брестское "Динамо"

Форвард Артем Милевский, хавбек Павел Савицкий и защитник Алексей Гаврилович покинут брестское "Динамо", сообщила пресс-секретарь клуба Ольга Хижинкова.

- Действительно, ФК "Динамо-Брест" расстается с Артемом Милевским и Алексеем Гавриловичем. - цитирует портал "Прессбол" Хижинкову. - Павел Савицкий также в скором времени покинет команду. Он переведен на индивидуальный режим тренировок и в заявку не попадает. Учитывая трансферную стоимость этого игрока, принято решение о его продаже. Причины, по которым "Динамо-Брест" расстаётся с данными игроками, клуб не разглашает. Расстаемся уважительно и надеемся, что эти футболисты при своей квалификации найдут достойные варианты продолжения работы.