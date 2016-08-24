Михаил Шац: "Новый стадион в Санкт-Петербурге стал злокачественной опухолью на теле города"

Популярный телеведущий и болельщик "Зенита" Михаил Шац разочарован решением правительства Санкт-Петербурга о перераспределении средств на достройку нового стадиона на Крестовском острове за счет средств, которые должны были пойти на объекты социальной сферы. По словам Шаца, новая арена в Питере стала злокачественной опухолью на теле города.
Накануне правительство Санкт-Петербурга утвердило план перераспределения средств адресной инвестиционной программы 2016 года комитета по строительству города на достройку стадиона. Согласно тексту постановления, бюджет на строительство школ будет уменьшен на 505 миллионов рублей, учреждений дошкольного образования – на 313 миллионов рублей, культуры – на 126 миллионов рублей, зданий учреждений здравоохранения – на 925 миллионов рублей.
- История, которая развивается на наших глазах, – это пример бесконтрольного, лицемерного и циничного отношения к деньгам налогоплательщиков, - сказал Шац. - И пока общество это не волнует, люди так и будут ждать открытия стадиона и когда-нибудь на него придут. Конечно, все это ужасно: стадион стал какой-то злокачественной опухолью на теле Санкт-Петербурга.
– Чиновники выделили дополнительные деньги на возведение арены, сократив бюджет на школы и детские сады, – согласны, что это позор?
– Над нами смеются, но это горький смех. На этом стадионе я хотел бы провести свою старость. Повторю: нет контроля со стороны общества, нет способов отслеживания денег налогоплательщиков.
Platinum1991
МИХАИЛ ШАЦ: "НОВЫЙ СТАДИОН СТАЛ ОПУХОЛЬЮ НА ТЕЛЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА". КОРРУПЦИОННОЙ опухолью! КОРРУПЦИОННОЙ! Однозначно! Мы по факту ИМЕЕМ наглый ГРАБЁЖ, среди белого ДНЯ, бюджетных средств, в особо крупном размере, группой лиц, по предварительному сговору. Ст.161 УК РФ. Надо ПРИВЛЕКАТЬ руководство города за КОРРУПЦИОННЫЕ упущения в строительстве! Это боссы города довели до такого ПЛАЧЕВНОГО состояния стройку стадиона! Куда смотрит прокуратура города? Куда смотрит следственный комитет??? Почему они не контролируют ситуацию и позволили разворовывать бюджет стадиона??? Руководители города должны ОТВЕЧАТЬ по всей строгости ЗАКОНА! Или им закон НЕ ПИСАН??? Вот с этим и надо разобраться! Почему этим никто НЕ РАЗБИРАЕТСЯ, а всё пустили на откуп властям Питера!!! На те деньги, что уже выделили можно ТРИ таких стадиона построить и уже ДАВНО, а они с ОДНИМ никак не справятся! Тянут, вытягивают - ОТМЫВАЮТ деньги из бюджета и всё им мало кажется - что мало РАСПИХАЛИ и РАССОВАЛИ по коррупционным карманам!!!
17:47 24 августа
Патриот Сибири
А какие альтернативы? Не Майдан же устраивать. Терпи, население. Может, когда-нибудь до чего-нибудь дотерпишься.
17:06 24 августа