Михаил Шац: "Новый стадион в Санкт-Петербурге стал злокачественной опухолью на теле города"

Популярный телеведущий и болельщик "Зенита" Михаил Шац разочарован решением правительства Санкт-Петербурга о перераспределении средств на достройку нового стадиона на Крестовском острове за счет средств, которые должны были пойти на объекты социальной сферы. По словам Шаца, новая арена в Питере стала злокачественной опухолью на теле города.

Накануне правительство Санкт-Петербурга утвердило план перераспределения средств адресной инвестиционной программы 2016 года комитета по строительству города на достройку стадиона. Согласно тексту постановления, бюджет на строительство школ будет уменьшен на 505 миллионов рублей, учреждений дошкольного образования – на 313 миллионов рублей, культуры – на 126 миллионов рублей, зданий учреждений здравоохранения – на 925 миллионов рублей.

- История, которая развивается на наших глазах, – это пример бесконтрольного, лицемерного и циничного отношения к деньгам налогоплательщиков, - сказал Шац. - И пока общество это не волнует, люди так и будут ждать открытия стадиона и когда-нибудь на него придут. Конечно, все это ужасно: стадион стал какой-то злокачественной опухолью на теле Санкт-Петербурга.

– Чиновники выделили дополнительные деньги на возведение арены, сократив бюджет на школы и детские сады, – согласны, что это позор?

– Над нами смеются, но это горький смех. На этом стадионе я хотел бы провести свою старость. Повторю: нет контроля со стороны общества, нет способов отслеживания денег налогоплательщиков.

Интервью Шаца