Месси - самый богатый спортсмен не старше 30 лет

Forbes опубликовал рейтинг самых богатых знаменитостей в возрасте не старше 30 лет. Первое место заняла поп-певица Тэйлор Свифт, заработавшая 170 миллионов долларов за год. Второе место досталось британской группе One Direction (110 миллионов). Третьим стал форвард "Барселоны" Лионель Месси, получивший 81,5 миллиона долларов. Таким образом, аргентинец стал самым богатым спортсменом в данной возрастной категории.

Второе место среди спортсменов поделили теннисист Новак Джокович и форвард "Голден Стэйт" Кевин Дюрант – оба заработали 56 миллионов за год. На третьей строчке расположились игрок в американский футбол Кэм Ньютон из "Каролины Пэнтерс" и гольфист Джордан Спит (53 миллиона).

Также из спортсменов в список вошли еще один гольфист Рори Макилрой, квотербек "Сиэтл Сихокс" Расселл Уилсон, пилот "Феррари" Себастьян Феттель, теннисист Рафаэль Надаль, нападающий "Барселоны" Неймар, игрок "Реала" Гарет Бэйл, Марселл Дареус из "Баффало Биллс", разыгрывающий "Нью-Йорк Никс" Деррик Роуз, игрок "Цинциннати Бенгалс" Эй.Джей. Грин, теннисист Кеи Нишикори, лидер "Хьюстон Рокитс" Джеймс Харден, спринтер Усэйн Болт, питчер "Доджерс" Клэйтон Кершоу, игрок "Нью-Йорк Джаинтс" Оливер Вернон и защитник "Кливленда" Кайри Ирвинг.