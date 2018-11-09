Мбаппе: "Не думаю, что Роналду или Месси выиграют "Золотой мяч"

Нападающий "ПСЖ" Кильян Мбаппе считает, что нападающий "Барселоны" Лионель Месси и форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду не смогут завоевать "Золотой мяч" в этом году.

– Не думаю, что один из них выиграет "Золотой мяч", – цитирует The Independent Мбаппе. – Потому, что это был год чемпионата мира, а этот турнир – первый по старшинству. Если брать чистое выступление игроков, то никого лучше них до сих пор нет. В этом году эти двое снова были лучшими. Месси стал лучшим бомбардиром в Европе, а Роналду – в Лиге чемпионов. Никто не играет лучше них, и мы не можем сказать, что пришел конец их эпохи. Она кончится только тогда, когда кто-то будет играть лучше них.

Напомним, что Французский журнал France Football назвал претендентов на "Золотой мяч"-2018. В список номинантов входят 30 футболистов, среди них: Криштиану Роналду (Португалия, "Реал"/"Ювентус"), Тибо Куртуа (Бельгия, "Челси"/"Реал"), Антуан Гризманн (Франция, "Атлетико"), Эден Азар (Бельгия, "Челси"), Кильян Мбаппе (Франция, "ПСЖ"), Лионель Месси (Аргентина, "Барселона"), Лука Модрич (Хорватия, "Реал") и другие футболисты.

Церемения награждения победителя "Золотого мяча" пройдет 3 декабря в Париже.