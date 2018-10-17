Матчи чемпионата Крыма начнутся с минуты молчания

Матчи 10-го тура чемпионата Крыма по футболу начнутся с минуты молчания, сообщает ТАСС со ссылкой на президента Крымского футбольного союза Юрия Ветоху. В среду днем в Керченском политехническом колледже сработало самодельное взрывное устройство. По последним данным, погибли 13 человек, около 50 пострадали.

- Все матчи 10-го тура чемпионата Крыма по футболу обязательно начнутся с минуты молчания, - сказал Ветоха. - Мы выясняем точную дату, с которой будет действовать трехдневный траур. Также мы созвонимся с клубами и постараемся организовать игры с траурными повязками.