20:45 | Футбол

Матч "молодежек" России и Сербии посетили 38 760 зрителей, это новый рекорд

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На матч между молодежными сборными России и Сербии в Нижнем Новгороде пришли 38 760 зрителей. Для российской молодежки это новый рекорд посещаемости домашних игр, сообщает пресс-служба РФС.

На данный момент счет в матче равный – 1:1

Россия U21 - Сербия U21

 

 

Дополнительная информация

https://www.rfs.ru/match/45521

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