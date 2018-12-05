Мать Кокорина разрыдалась после решения суда по продлению ареста сыновей

Светлана Кокорина разрыдалась после того, как Тверской районный суд вынес решение о продлении срока ареста ее сыновей Александра и Кирилла до 8 февраля 2019 года.

В свою очередь, ее муж Кирилл Логинов, который приходится отчимом форварду "Зенита" и является отцом его младшего брата Кирилла, от комментариев отказался.

Тверской районный суд принял решение оставить Павла Мамаева, его друга Александра Протасовицкого, а также Александра и Кирилла Кокориных под стражей до 8 февраля 2019 года. Напомним, что игрокам предъявлены обвинения по статьям 116-й УК РФ "Побои" и 213-й "Хулиганство" за участие в нападениях на Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, а также на чиновников Минпромторга Дениса Пака и Сергея Гайсина. Кокорин и Мамаев были помещены под стражу в столичное СИЗО-2 "Бутырка" в середине октября.

Кокорин и Мамаев остаются под стражей до 8 февраля. Live!