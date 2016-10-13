Нападающий "Наполи" Маноло Габбьядини подчеркнул, что в отсутствие травмированного Аркадиуша Милика с нетерпением ждет шанса показать своей игрой, кто он есть на самом деле. По словам 25-летнего итальянца, поляк является исключительным форвардом, и его повреждение – серьезная проблема для клуба.

– В прошлом сезоне на моих плечах лежала большая ответственность после того, как получил травму Гонсало Игуаин, – приводит Football Italia слова Габбьядини. – Аргентинец тогда пропустил три тура чемпионата Италии. Однако в этот раз ситуация иная – Милик сможет вернуться в строй не раньше, чем через четыре месяца.

Польский форвард – исключительный игрок, он очень важен для "Наполи". Однако в его отсутствие я сделаю все возможное, чтобы показать своей игрой, кто такой Маноло Габбьядини. Я очень хочу принести команде пользу в предстоящих матчах. Постараюсь воспользоваться предоставленным для этого шансом.